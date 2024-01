Sanchez in Arabia? L’orgoglio gli dice no! Ma il futuro è già scritto − CdS

Sanchez non dovrebbe lasciare l’Inter in questa finestra invernale di calciomercato. Il cileno si sente ancora importante, il suo destino è già segnato.

ORGOGLIO − Alexis Sanchez due stagioni fa decise la Supercoppa Italiana, grazie al 2-1 segnato contro la Juventus a Milano dopo una battaglia da 120′. Fu il primo trofeo di Simone Inzaghi all’Inter e poi a fine stagione le strade tra il club e il cileno si separarono per fare tappa a Marsiglia. In estate Sanchez è ritornato in nerazzurro anche per volere di Inzaghi accettando qualsiasi compromesso, tra tutte il non lamentarsi di stare in panchina. Il contributo alla causa è di due reti in Champions League. L’orgoglio però non frena il campione cileno, che più volte ha declinato offerte dall’Arabia Saudita per giocarsi le ultime chance ancora all’Inter. Ma da giugno, il suo destino è già segnato: alla scadenza del contratto farà le valigie per lasciare spazio a Mehdi Taremi.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua