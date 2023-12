Supercoppa Italiana, ecco il calendario! Due novità dal regolamento

La Supercoppa Italiana si giocherà a gennaio e adesso c’è anche l’ufficialità legata a calendario e regolamento. Con una novità a livello disciplinare e una sulla disputa delle partite.

SUPERCOPPA ITALIANA – IL CALENDARIO

SEMIFINALI

Napoli-Fiorentina giovedì 18 gennaio ore 22 locali (20 ora italiana) – Al-Awwal Park Stadium, Riyad – diretta TV Canale 5

Inter-Lazio venerdì 19 gennaio ore 22 locali (20 ora italiana) – Al-Awwal Park Stadium, Riyad – diretta TV Canale 5

FINALE

Vincente semifinale A-Vincente semifinale B lunedì 22 gennaio ore 22 locali (20 ora italiana) – Al-Awwal Park Stadium, Riyad – diretta TV Canale 5

In caso di parità al 90′ non si disputeranno più i tempi supplementari come previsto sino alla scorsa stagione, ma si andrà direttamente ai rigori.

SUPERCOPPA ITALIANA – IL REGOLAMENTO

Cambiano le disposizioni a livello disciplinare: le squalifiche del campionato non saranno valide in Arabia Saudita. Nel dettaglio:

– un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa;

– un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa;

– calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa;

– un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito sia in semifinale sia in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. 6^ sanzione, 11^ sanzione…);

– un calciatore/tecnico espulso in semifinale, sconterà la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica che saranno scontate nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa;

– calciatore/tecnico espulso in finale, sconterà la squalifica nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa.

SUPERCOPPA ITALIANA – POSSIBILI RINUNCE

In caso di rinuncia o impossibilità di una società alla partecipazione al torneo, si applica il seguente criterio di sostituzione:

1. Vincitrice Serie A;

2. Vincitrice Coppa Italia;

3. Seconda classificata Serie A;

4. Finalista Coppa Italia;

5. Terza classificata Serie A;

6. Quarta classificata Serie A.

Nel caso in cui la società in questione corrisponda alla vincitrice del campionato di Serie A, il ranking sarà il seguente:

1. Seconda classificata Serie A;

2. Vincitrice Coppa Italia;

3. Terza classificata Serie A;

4. Finalista Coppa Italia;

5. Quarta classificata Serie A;

6. Quinta classificata Serie A.