Genoa-Inter, Inzaghi lo sa: la seconda stella passa (anche) dalla Liguria

Simone Inzaghi, atteso questa sera al Marassi contro il Genoa, vuole chiudere sin da subito la pratica rossoblù e godersi eventualmente il titolo di campione d’inverno con un giorno di anticipo. Anche perché, la seconda stella passa da partite così.

LAVORO – Mancano pochi giorni al termine del 2023, l’Inter di Simone Inzaghi ha l’occasione di prendersi il titolo di campione d’inverno con una giornata di anticipo e potersi godere le feste di fine anno senza pensare troppo all’eventuale risultato della Juventus, impegnata domani sera a Torino contro la Roma. L’Inter vuole continuare sulla buona scia creata in campionato e vista anche contro il Lecce per dare un’accelerata in più alla classifica in Serie A. Per Inzaghi e i suoi calciatori l’obiettivo è stato spesso dichiarato: quello di prendersi la seconda stella prima del Milan. La partita in Liguria sarà uno snodo fondamentale. Con l’assenza di Lautaro Martinez, si spera l’ultima, il tecnico piacentino si affiderà ancora una volta all’esperienza di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco vuole giocarsi le sue chance con l’Inter fino a giugno.

ASSENZA – Rispetto all’assenza dell’argentino, Simone Inzaghi ieri ha ritrovato anche Davide Frattesi che andrà a sedersi in panchina. Con un Pavard recuperato e con Bisseck lievemente avvantaggiato per una maglia da titolare in difesa, Inzaghi rivede la luce per la sua difesa. Tornano a disposizione, se non ancora per essere messi da titolari, anche Denzel Dumfries e Stefan De Vrij. I due finalmente tornano nella lista e sono partiti con la squadra. L’obiettivo è riaverli a gennaio contro l’Hellas Verona, in attesa di abbracciare anche Tajon Buchanan.