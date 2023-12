Genoa-Inter, Gilardino si affida all’attacco migliore: la probabile formazione – CdS

In Genoa-Inter Alberto Gilardino punta tutto sulla coppia Retegui-Gudmundsson. Di seguito tutte le altre scelte dell’allenatore per la sfida contro la capolista di Simone Inzaghi.

RIENTRO – Per contrastare la difesa nerazzurra Alberto Gilardino sceglie di schierare il suo attacco migliore in Genoa-Inter. L’allenatore dei rossoblù schiera dal primo minuto Albert Gudmundsson, attualmente in grande forma (due gol e un assist nelle ultime due sfide), e Mateo Retegui. Quest’ultimo, a differenza del calciatore islandese, tornerà titolare dopo venti giorni di stop per infortunio. Gilardino non ha paura di far scendere subito in campo l’argentino naturalizzato italiano, perché in Genoa-Inter serviranno tutte le migliori forze a disposizione. Ecco quale sarà tutta la formazione titolare del Grifone secondo il Corriere dello Sport.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinowskyl, Vasquez; Gudmundsson, Retegui.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Baffico