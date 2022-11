Statistiche Juventus-Inter: possesso a Inzaghi, ma in attacco si spreca di tutto

Statistiche Juventus-Inter: i nerazzurri di Inzaghi perdono in trasferta a Torino per 2-0 (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE JUVENTUS-INTER – L’Inter esce sconfitta con il punteggio di 2-0 contro la Juventus. Dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0, risultano purtroppo decisive le reti firmate da Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli nella ripresa. Il possesso palla è in favore dei nerazzurri con il 54%. La squadra di Simone Inzaghi conclude più volte dei padroni di casa, sia in totale (14 a 8) che nello specchio della porta (4 a 3), ma non trova mai la via del gol sprecando troppe occasioni a differenza degli avversari.

ALTRI DATI – Pareggio nel conto dei fuorigioco, 1 a 1. Gli ospiti calciano ben 8 corner contro i 2 degli uomini di Massimiliano Allegri. Partita molto sentita che si chiude con 16 falli commessi a 13.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter resta ferma a 24 punti dopo 13 turni di Serie A, con 8 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte.