Juventus-Inter, pagelle: Dumfries e Inzaghi 4 ma si salvano davvero in pochi

Juventus-Inter termina 2-0. La squadra di Inzaghi sbaglia completamente la partita, che nella ripresa si complica senza margini di ripresa. Dumfries alla fine è il peggiore in campo al pari dell’allenatore in panchina ma gli altri non fanno poi molto per essere migliori. Poche sufficienze e pure striminzite. Di seguito le pagelle di Juventus-Inter in Serie A

ANDRÉ ONANA 6 – Prende gol al primo tiro in porta della Juventus ma è l’ultimo ad avere colpe. Ha più colpe quando resta immobile sul gol di Danilo, poi annullato. Reattivo quando evita il raddoppio a Kostic con l’aiuto del palo. Non può nulla sul tiro di Fagioli deviato da Gosens. Sarebbe stato uno spettatore non pagante in caso di 0-0 ma sul 2-0 non c’è nulla da salvare.

Juventus-Inter, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 5 – Sul centro-destra nel primo tempo non soffre particolarmente ma non è brillante nel ripiegamento che premia la Juventus con il vantaggio. Crolla sulla lunga distanza. Infine becca un giallo che condanna se stesso e l’Inter: Inzaghi lo sostituisce immediatamente.

– Dal 82′ MATTEO DARMIAN SV – Il suo ingresso in difesa non ha senso. Basta questo.

STEFAN DE VRIJ 4.5 – L’assenza di Vlahovic aiuta ma Milik non si limita da solo e gli va dato questo merito. Finché il polacco non esce. Peccato che nella ripresa decida di partecipare solo da spettatore all’inserimento vincente di Rabiot in area di rigore. Il quasi impercettibile tocco di mani di Danilo gli evita il 4 in pagella: altra marcatura rivedibile, per non dire altro.

FRANCESCO ACERBI 6 – Tatticamente approccia diversamente da Bastoni nel ruolo di terzo sinistro ma difensivamente fa il suo lavoro, anche se poco aiutato. Paradossalmente l’Inter soffre più sull’altro lato. Si conferma il migliore dell’Inter dietro, nonostante tutto. E tutti.

Juventus-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 4 – Attento in chiusura a inizio partita, anche sul lato non suo (chiedere a Cuadrado per informazioni, ndr). Ma è solo un illusione, perché nella ripresa rincorre gli avversari senza fermarli. Forse un po’ egoista quando cerca il gol anziché l’assist. Tragicomico a fine primo tempo quando manda fuori un gol già fatto. Un errore che condiziona a modo suo la partita, che va sempre peggio fino alla sostituzione. Danni su danni. Frastornato. Il peggiore.

– Dal 82′ RAOUL BELLANOVA SV – Cambio disperato? Cambio disperato. Il 2-0 arriva prima ancora che possa capire dove si trova e perché. Inutile prendersela anche con lui.

NICOLÒ BARELLA 4.5 – In difficoltà nel controllare i movimenti dei pari ruolo bianconeri. Si inverte con Mkhitaryan con la speranza di migliorare la qualità del gioco ma è un tentativo a vuoto. Kostic lo manda fuorigiri nel contropiede che porta al vantaggio della Juventus: male, malissimo. Si rivede la peggiore versione della mezzala azzurra dopo il periodo d’oro.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Prende l’iniziativa al tiro mentre gli altri sembrano aver paura anche a passare la palla. Si ripete a inizio ripresa. Partita più complicata del solito in regia per meriti allegriani ma la qualità dai suoi piedi non manca. Inzaghi, però, pensa di poterne fare a meno nel finale, quando stravolge la sua Inter senza il turco. E sbaglia. Fondamentale. Il migliore.

– Dal 74′ JOAQUIN CORREA 5.5 – Il migliore degli attaccanti in campo. Il che è tutto dire. Prova a dare imprevedibilità e velocità a un attacco spento ma ovviamente di segnare non se ne parla.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – Senza dubbio la sua peggior partita in maglia nerazzurra. Vedi Barella ma senza la pecca di aver lasciato campo libero a Kostic. Da sostituire prima.

– Dal 82′ MARCELO BROZOVIC SV – Torna in campo dopo l’infortunio. Fine delle novità.

FEDERICO DIMARCO 5 – Non è una sorpresa vederlo in difficoltà quando attaccato da Cuadrado, che ha un altro passo ma soprattutto ben altra esperienza anche se non è in serata di grazia. Con Dumfries è protagonista di una partita difensiva sulla base di un 5-3-2 che prevede poca libertà offensiva ma non dura molto. In avanti prova a fare qualcosa ma non incide come sperato.

– Dal 74′ ROBIN GOSENS 5 – Entra per provare a cambiare la partita ma si ritrova a deviare il tiro di Fagioli che vale il 2-0. La sua situazione già non è delle più facili… Un vero peccato.

Juventus-Inter, pagelle – ATTACCO

EDIN DZEKO 5 – Il colpo di testa è più subìto che cercato, così manca il gol che sarebbe valso lo 0-1 al 25′. Non la sua miglior partita della stagione in coppia e peggio nel tridente improvvisato.

LAUTARO MARTINEZ 4.5 – Sua la prima occasione della partita ma la mira va migliorata. L’errore più grave, però, lo fa quando calcia addosso a Szczesny (che respinge con i piedi, ndr) il pallone del pareggio a 15′ dalla fine. Lì finisce la partita dell’Inter: dal possibile 1-1 al 2-0. Troppi sprechi.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 4 – Schiera la formazione più prevedibile possibile, non cambia nulla e improvvisa tutto quando la Juventus si organizza per mettere al sicuro i tre punti. Non è la sconfitta dell’Inter contro la Juventus ma quella di Inzaghi contro Allegri. Un passo falso che non ci voleva proprio. Altro scontro diretto fallito in Serie A. Addio Scudetto? Impalpabile.

Le pagelle degli avversari: la Juventus di Allegri

JUVENTUS – Szczesny 6.5; Danilo 7, Bremer 7, Alex Sandro 6.5; Cuadrado 6, Locatelli 6.5, Fagioli 7.5, Rabiot 7, Kostic 8; Miretti 6.5 (dal 82′ Di Maria SV); Milik 5 (dal 74′ Chiesa 6.5). All. Allegri 7

