Inzaghi: «2-0 immeritato, sui gol ci voleva il fallo! Ecco a cosa puntiamo»

Inzaghi è stato intercettato all’Allianz Stadium al termine di Juventus-Inter, posticipo della tredicesima giornata di Serie A andato in scena all’Allianz Stadium e vinto dai bianconeri 2-0 (vedi report). La sua intervista post partita affidata a DAZN

FRETTA – Simone Inzaghi ha parlato così al termine di Juventus-Inter: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove non puoi andare a riposo sullo 0-0, il rammarico è lì. Nel secondo tempo eravamo partiti piuttosto bene e poi dopo il gol ci siamo disuniti, nonostante quello potevamo pareggiare con Lautaro Martinez. È una sconfitta pesante in un big match che fa male, ma il calcio è così. L’anno scorso abbiamo vinto una partita dove probabilmente non meritavamo. Stasera il 2-0 è immeritato ma dobbiamo migliorare in questi match perché dobbiamo far girare gli episodi dalla nostra parte».

BIG MATCH FALLITI – Inzaghi prosegue parlando delle difficoltà dell’Inter negli scontri diretti: «È un dato di fatto che dobbiamo fare di più, non possiamo non andare in vantaggio con quanto creato nel primo tempo. Bisogna migliorare nei dettagli perché questi match sono sempre sul filo e la mia squadra deve fare di più. Cosa manca realmente? Sono d’accordo sul fatto che può succedere di andare sotto, abbiamo avuto troppa fretta. Ci siamo disuniti e allungati, dovevamo mantenere la calma. 5 sconfitte in altri tempi non dovevi farle, mi viene in mente la partita di Udine o in casa con la Roma. Probabilmente non facevi tre sconfitte ma tre pareggi. In Champions League siamo riusciti a fare bene questi match e invece in campionato non siamo continui come la scorsa stagione».

REGALI – Inzaghi spiega cosa è mancato sul gol incassati a Torino: «Ho rivisto i gol e sono due gol su ripartenze dove avevamo lavorato 4 giorni consecutivi. Si poteva fare fallo su entrambe e una squadra come la nostra non può regalare gol così alla Juventus. Non puoi non fermare queste due azioni, devi agire meglio sulle preventive oppure fare fallo se non funzionano. 11 punti dal Napoli? L’Inter ora deve puntare ad avere continuità, venivamo da quattro vittorie consecutive ma questa sconfitta fa male per l’importanza della partita e del momento però tra qualche giorno saremo in campo. Sconfitta che può portare delle scorie ma dobbiamo essere bravi a ripartire mentalmente».