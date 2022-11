Allegri: «Inter grande squadra, pizzico di fortuna. Ma visto spirito giusto»

Allegri ha parlato nel post match di Juventus-Inter su Dazn. Il tecnico bianconero ha analizzato il 2-0 ed indica la strada ai suoi giocatori. Vittoria importante per il morale

MEGLIO NELLA RIPRESA − Allegri analizza la gara dello Stadium: «Bello vedere la partita perché nel primo tempo contro una grandissima squadra come l’Inter abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna. Ma nella ripresa abbiamo gestito meglio giocando bene. Modulo? Ha dato più certezze ma quelle maggiori sono quelle di una squadra che corre tutta insieme. I giocatori capiscono il momento della gara, rimangono dentro la partita. Passaggio importante. Bisogna recuperare tutti ma questo è lo spirito giusto».

LAVORARE − Allegri sul gol non subito e sulla lotta Scudetto: «Tornare a battere l’Inter dopo 4 partite in cui abbiamo perso tre volte è sempre bello. Quando giochi partite con questo atteggiamento è sempre difficile prendere gol. Il campionato è lungo, abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto soprattutto in Champions League. Bisogna gioire per la vittoria ma da domani azzeriamo tutto per pensare a Verona e Lazio. Scudetto? Guardiamo chi abbiamo davanti. Per adesso l’obiettivo è il quarto posto, il Napoli sta facendo cose straordinarie. Noi lavoreremo dalla seconda parte sarà un campionato diverso. Fare un passettino alla volta».