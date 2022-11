Juventus-Inter 2-0, Rabiot e Fagioli decidono. Allegri sorpassa Inzaghi

Termina sul punteggio di 2-0 Juventus-Inter, sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a Torino in questo secondo tempo, dopo la prima frazione di gioco conclusasi 0-0 (vedi report).

UN ALTRO KO – Quinta sconfitta in questa Serie A per l’Inter, che crolla per 2-0 contro la Juventus. Dopo un buon primo tempo, la ripresa è praticamente tutta a tinte bianconere. A partire dall’azione che sblocca il risultato, con Kostic che scappa via sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che Adrien Rabiot deve soltanto toccare di piatto e mandare in porta. Il gol del raddoppio per i padroni di casa arriva al minuto 63, su calcio d’angolo, quando Danilo anticipa de Vrij e mette in porta. Tutto da rifare però, perché dopo un check al VAR viene ravvisato un fallo di mano e si resta sull’1-0.

RADDOPPIO – Simone Inzaghi prova a girare la partita con i cambi, ma la situazione peggiora. La Juventus prende campo e all’84’ una ripartenza guidata da Bremer permette alla squadra di Allegri di trovare il raddoppio. Ancora una volta è Kostic a scappare via con il pallone, nessuno riesce a fermarlo e il serbo trova Fagioli che tutto solo sul secondo palo scaraventa in rete la palla del 2-0. È di fatto il gol che chiude la partita. Poco dopo addirittura Chiesa scappa in campo aperto ed è bravo Onana a evitare la beffa del 3-0. L’esito finale, però, non cambia. Quinta sconfitta in campionato per i nerazzurri e zero punti negli scontri diretti.

Juventus-Inter, il risultato finale della tredicesima giornata di Serie A

Juventus-Inter 2-0

Gol: Rabiot al 52′, Fagioli all’84’