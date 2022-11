Juventus-Inter 0-0 al 45′: due grandi occasioni! Bremer preoccupa

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Juventus-Inter, sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a Torino in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

TUTTO FERMO – Ancora tutto bloccato tra Juventus e Inter, in una partita che fin qui non ha regalato grosse emozioni. I nerazzurri partono subito bene, con una grande occasione per Lautaro Martinez che – all’altezza del dischetto – non trova di poco la porta. I bianconeri provano ad attaccare e vanno vicini alla rete con un tiro in acrobazia di Bremer che finisce però fuori dalla porta di Onana. Al 26′ altra occasione per l’Inter: calcio d’angolo dalla sinistra, Lautaro Martinez spizza di testa per Dzeko che da distanza ravvicinata di testa non centra lo specchio della porta. Nel finale problemi per Bremer, che riesce però a rimanere in campo. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco.

Juventus-Inter, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Juventus-Inter 0-0

Gol: /