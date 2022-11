Juventus-Inter 2-0, il tabellino della partita della 13ª giornata di Serie A

Juventus-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la tredicesima giornata di Serie A 2022-2023.

IL NUOVO CROLLO – L’Inter in trasferta è un dramma e deve abdicare a inizio novembre piombando a -11 dal Napoli capolista. La solita prestazione senza grinta e concretezza a Torino con la Juventus si riassume nell’ennesima sconfitta nelle partite che contano, con un dato terrificante per quanto riguarda gli scontri diretti: zero punti contro le cinque squadre affrontate delle sei che stanno sopra. Tutto questo con l’aggravante di quattro gol divorati davanti alla porta, su tutti quelli di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez. Anche perché la Juventus segna di fatto sugli unici due tiri nello specchio, di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli (più uno annullato a Danilo da Silva, che segna di mano). Questo il tabellino di Juventus-Inter.

JUVENTUS-INTER 2-0 – IL TABELLINO

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti (81′ Di Maria); Milik (73′ Chiesa).

In panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Soulé.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar (81′ Darmian), de Vrij, Acerbi; Dumfries (81′ Bellanova), Barella, Calhanoglu (74′ Correa), Mkhitaryan (81′ Brozovic), Dimarco (74′ Gosens); Dzeko, Lautaro Martinez.

In panchina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Asllani, D’Ambrosio, V. Carboni, A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1 (Carbone – Giallatini; Ayroldi; VAR Di Paolo; A. VAR S. Longo)

Gol: 52′ Rabiot, 85′ Fagioli

Ammoniti: Calhanoglu, Skriniar (I), Danilo, Szczesny (J)

Recupero: 1′ PT, 6′ ST