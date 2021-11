Statistiche Inter-Shakhtar Donetsk: possesso ucraino, 21 tiri dei nerazzurri!

Statistiche Inter-Shakhtar Donetsk: i nerazzurri di Inzaghi vincono per 2-0 a San Siro (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-SHAKHTAR DONETSK – L’Inter batte lo Shakhtar Donetsk per 2-0 con una doppietta di Edin Dzeko. Il possesso palla è in favore degli ospiti con il 58%. Sono però i nerazzurri a concludere molto di più, con addirittura 21 tiri totali contro i 7 della squadra di Roberto De Zerbi (9 conclusioni in porta a 2).

ALTRI DATI – I giocatori di Simone Inzaghi battono quasi il triplo dei calci d’angolo degli avversari, 8 a 3. Pareggio per quanto riguarda gli offside segnalati dalla terna arbitrale nel corso dei 90′, 3 a 3. Partita poco fallosa che si chiude con 10 infrazioni a 12.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter sale a 10 punti in classifica dopo 5 turni di Champions League, con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.