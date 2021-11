Inter-Shakhtar Donetsk 2-0, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Shakhtar Donetsk è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022.

A UN PASSO DAGLI OTTAVI – L’Inter sfonda – finalmente! – il muro dello Shakhtar Donetsk, che per l’ennesima volta gioca per lo 0-0 pur avendo necessità di vincere, ed è a un passo dagli ottavi di finale di Champions League. Servirà, alle ore 21, che lo Sheriff non bissi la vittoria dell’andata contro il Real Madrid per chiudere i conti e dover andare fra due settimane al Bernabéu a giocare solo per il primo posto. È una doppietta di Edin Dzeko in sei minuti, dopo due gol annullati e una quantità industriale di occasioni, a spezzare la maledizione degli 0-0. Gli ucraini sono aritmeticamente ultimi nel girone, amaro ritorno in Italia per Roberto De Zerbi. Questo il tabellino di Inter-Shakhtar Donetsk.

INTER-SHAKHTAR DONETSK 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian (79′ D’Ambrosio), Barella (78′ A. Vidal), Brozovic, Calhanoglu (86′ Sensi), Perisic (86′ Dimarco); Lautaro Martinez (68′ J. Correa), Dzeko.

In panchina: Cordaz, I. Radu, Dumfries, Gagliardini, Vecino, Kolarov.

Allenatore: Simone Inzaghi

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Vitao, Marlon, Matviyenko; Stepanenko (46′ Marcos Antonio), Maycon; Teté (80′ Marlos), Pedrinho (73′ Bondarenko), Solomon; Fernando (80′ Mudryk).

In panchina: Shevchenko, Pyatov, Kryvtsov, Konoplia, Sikan, Konoplyanka, Bondar.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Arbitro: Ovidiu Hategan della federazione rumena (Grigoriu – Gheorghe; Petrescu; VAR Dingert; A. VAR Fritz)

Gol: 61′, 67′ Dzeko

Ammonito: Vitao (S)

Recupero: 2′ PT, 3′ ST