Statistiche Inter-Sampdoria: 78%, Conte domina! Eriksen doppio simbolo

Condividi questo articolo

Statistiche Inter-Sampdoria: i nerazzurri tornano a giocare in Serie A dopo lo stop legato al Coronavirus e conquistano i tre punti (qui le pagelle). Analizziamo la partita di questa sera con i dati numerici. Grande prestazione di Christian Eriksen, simbolo del possesso palla dominante voluto da Conte

UN DATO DOMINA SU TUTTI – L’Inter supera la Sampdoria con il punteggio di 2-1 e riesce ad accorciare la classifica in vetta. Nel primo tempo, la squadra di Conte è dominante. Schiaccia costantemente i blucerchiati con un possesso palla accerchiante e un pressing asfissiante. Nonostante il calo del secondo tempo, il possesso si ferma addirittura al 78%, segno del nuovo corso nerazzurro con la qualità di Eriksen al centro.

STATISTICHE INTER-SAMPDORIA: TIRI – Se il possesso palla di qualità, unito ad attenzione difensiva e pressing sono le armi di Conte, sembra mancare un po’ di concretezza. Eriksen mostra qualità estrema in rifinitura, come nell’1-0, ma non sempre la finalizzazione o l’ultimo passaggio dei compagni è riuscito. Il danese è un po’ il simbolo delle due Inter viste stasera: in netta crescita e quasi incontenibile nel primo tempo, ancora in rodaggio nella ripresa. A fine partita i tiri totali dei nerazzurri sono 11, ma di questi solo 5 in porta. Segno di come il cinismo sia ancora da affinare, come dimostrato da qualche occasione di troppo divorata da Lukaku.