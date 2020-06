Pagelle Inter-Sampdoria: Eriksen perla, ecco Lautaro Martinez! Lukaku 6,5

Pagelle Inter-Sampdoria: i nerazzurri conquistano i tre punti nel recupero della 25esima giornata di Serie A (qui le formazioni). Grande primo tempo per la squadra di Conte che domina con la qualità di Christian Eriksen. Gol per Lautaro Martinez e Lukaku. Ecco tutti i voti

Pagelle Inter-Sampdoria: Eriksen, che qualità! Lautaro Martinez e Lukaku timbrano

HANDANOVIC 6: Praticamente inoperoso per tutto il primo tempo. Non para il gol che riapre la gara.

SKRINIAR 6,5: Torna ad alti livelli. Dominante in difesa, attacca con qualità e ottimo tempismo.

DE VRIJ 6: Chiude con la solita sicurezza e imposta con qualità. Perde, però, Colley in occasione del 2-1.

BASTONI 6,5: Solita tranquillità e grande personalità in difesa. Si spinge anche in attacco, sbagliando pochissimo.

CANDREVA 7: E’ a tratti incontenibile sulla fascia destra. Sfiora il golazo, poi ottimo assist per il gol di Lautaro Martinez.

– MOSES 6: Corre sulla fascia destra, ma manca qualità per chiudere la partita.

BARELLA 6,5: Marcature preventive praticamente perfette. Ripulisce tanti palloni e sbaglia poco.

GAGLIARDINI 6: Si inserisce bene nei meccanismi di Conte e qualche volta si butta in area. Fa il suo in difesa, ma non brilla.

YOUNG 6,5: Spinge bene e con continuità, spesso facendo la scelta giusta. Praticamente perfetto in difesa.

– BIRAGHI 6: Non brilla, ma entra in campo senza errori significativi.

ERIKSEN 7: Regala perle di qualità rara e assoluta. La combinazione con Lukaku per l’1-0 è pura magia. Cala un po’ nella ripresa, ma ottima prova.

– BORJA VALERO 6: Entra in una partita complicata e prova a dare il suo contributo.

LUKAKU 6,5: Gol dopo un’azione magnifica e grande contributo per il 2-0. Prestazione di alto livello per il belga nel primo tempo, ma cala nella ripresa. Si divora anche un paio di gol di troppo.

LAUTARO MARTINEZ 7: Risponde alle critiche con una prestazione di grande qualità. Movimenti perfetti e grande impatto sul gioco, ma anche il 2-0. E’ questo il Toro che conosciamo.

– SANCHEZ 6: Vuole mangiarsi il campo, forse anche con troppa frenesia. Comunque prezioso nel finale.

Pagelle Inter-Sampdoria, gli avversari: Thorsby cattivo, ma la riapre. Male Bereszynski

SAMPDORIA: Audero 6; Bereszynski 4,5 (Depaoli 6), Yoshida 6, Colley 6; Thorsby 6,5, Linetty 5,5 (Vieira 5,5), Bertolacci 5 (Askildsen 5,5), Jankto 5 (Leris 6), Murru 6; Ramirez 5,5; La Gumina 5,5 (Bonazzoli 6). All.: Ranieri 6.