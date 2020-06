Ranieri: “Inter-Sampdoria, timidi nel primo tempo. Bene nel secondo”

Condividi questo articolo

Claudio Ranieri, tecnico blucerchiato, al termine di Inter-Sampdoria terminata 2-1 a favore dei nerazzurri, ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo la prima partita alla ripresa del campionato di Serie A.

INTER-SAMPDORIA – Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, al termine della sfida di San Siro contro l’Inter ha detto la sua : «Nel primo tempo siamo stati timidi, uscivamo tardi negli interventi. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato carattere, ricalarsi nel campionato ci sta questa sconfitta, non ci sta il nostro primo tempo, ci sta il nostro secondo tempo. L’urlo alla squadra? Ho visto che noi continuavamo a spingere e potevamo creare dei problemi, 2 a 1 o 3 a 1 non cambiava molto, essere rientrati in partita ha caricato i ragazzi. In allenamento siamo spavaldi, e io mi aspettavo una partita del genere. Non mi aspettavo che ci saremmo ritrovati timidi».