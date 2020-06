Lukaku: “Importante vincere, ora prepariamoci per la prossima”

Lukaku: “Importante vincere, ora prepariamoci per la prossima”

Condividi questo articolo

Lukaku ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la fine di Inter-Sampdoria 2-1, partita che ha visto il ritorno in campo dei nerazzurri in campionato dopo la lunga sosta

IMPORTANTE VINCERE – Lukaku sottolinea l’importanza di aver vinto oggi: «Per me era importante vincere oggi. Da oggi alla fine della stagione abbiamo 12 finali, ogni partita è importante, è vita o morte. Oggi abbiamo vinto e dobbiamo concentrarci per mercoledì».

PREPARARSI PER LA PROSSIMA – Lukaku pensa già alla prossima: «Adesso tutte le squadre sono difficili. Dobbiamo recuperare bene e prepararci per la prossima che non sarà facile».

LA CONDIZIONE – Lukaku parla della condizione fisica sua e della squadra: «Abbiamo fatto un lavoro molto forte, una buona preparazione. Ora la squadra è buona, dobbiamo crescere ed essere più forti perché ci sono molte partite vicine».