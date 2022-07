Statistiche Inter-Lione: i francesi tengono il pallone, pareggio nei tiri in porta

Statistiche Inter-Lione: i nerazzurri di Inzaghi pareggiano per 2-2 in rimonta nel quarto test amichevole della stagione (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-LIONE – L’Inter ottiene un pareggio per 2-2 contro il Lione in amichevole a Cesena. Dopo il doppio vantaggio francese firmato da Alexandre Lacazette e Rayan Cherki, i nerazzurri rimontano grazie alle reti di Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Il possesso palla è in favore degli uomini allenati da Peter Bosz con il 54%. I transalpini concludono di più (18 tiri totali a 13), mentre c’è equilibrio totale per quanto riguarda le conclusioni verso lo specchio (7 a testa).

ALTRI DATI – La squadra di Simone Inzaghi batte 4 calci d’angolo, 1 gli avversari. La terna arbitrale rileva 1 fuorigioco nell’arco dei 90′ a sfavore dei meneghini. Partita intensa che si chiude con 18 falli commessi a 13.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter pareggia in rimonta nella quarta amichevole della nuova stagione.