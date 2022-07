Inter-Lione 2-2, il tabellino della quarta partita amichevole

Inter-Lione è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo il tabellino della quarta partita amichevole giocata nella stagione 2022-2023.

UN’ALTRA RIMONTA – Serve ancora un doppio schiaffo, come contro il Monaco, per “svegliare” l’Inter e portarla a riprendere la partita. Dopo mezz’ora di dominio nerazzurro nell’amichevole di Cesena il Lione passa al 31′ con Alexandre Lacazette, colpevolmente dimenticato da Stefan de Vrij. In chiusura di primo tempo prende il palo Teté, con la difesa dell’Inter a spasso. Al 49′ Rayan Cherki, entrato dopo l’intervallo, segna in ribattuta dopo un altro legno colpito stavolta da Houssem Aouar, su cross da destra mal gestito da Denzel Dumfries. Lo 0-2 ridà coraggio all’Inter, che accorcia col primo gol dal rientro di Romelu Lukaku, di testa su traversone di Federico Dimarco. Al 65′ splendido movimento di Lautaro Martinez e assist per Nicolò Barella, bravissimo nello scavetto a saltare Anthony Lopes per il magnifico gol del 2-2. Nel finale, con tanti cambi, traversa di Moussa Dembélé appena entrato con André Onana decisivo nel toccare il suo colpo di testa. Di seguito il tabellino di Inter-Lione.

INTER-LIONE 2-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana (81’ Cordaz); D’Ambrosio (58’ Darmian), de Vrij, Bastoni (59’ Skriniar); Dumfries (74’ Gosens), Barella (74’ Gagliardini), Brozovic (75’ Asllani), Calhanoglu (58’ Mkhitaryan), Dimarco (74’ Gosens); Lukaku (68’ Dzeko), Lautaro Martinez (68’ Correa).

In panchina: Handanovic, Zanotti, Fontanarosa, Casadei.

Allenatore: Simone Inzaghi

Lione (4-2-3-1): Anthony Lopes; Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico (71’ Henrique); Lepenant, Aouar; Teté (46’ Cherki), Paquetà (77’ Dembélé), Toko Ekambi (81’ Barcola); Lacazette (81’ Kadewere).

In panchina: Pollersbeck, Riou, Diomandé, Da Silva, El Arouch.

Allenatore: Peter Bosz

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì (Liberti – Zingarelli; Aureliano)

Gol: 31’ Lacazette (L), 49’ Cherki (L), 51’ Lukaku, 65’ Barella

Ammoniti: Dumfries, Brozovic, Bastoni (I), Toko Ekambi, Paquetà (L)

Recupero: 2’ PT, 4′ ST