Inter-Lione, pagelle: Lukaku in gol da 7.5, che sorpresa Dimarco! De Vrij 5

Inter-Lione termina 2-2. La rimonta nerazzurra permette di recuperare lo svantaggio iniziale. Bene Lukaku, che ritrova il gol. Male de Vrij, poco reattivo in marcatura. In particolare, positiva la prova di Dimarco a centrocampo. Di seguito le pagelle dell’amichevole Inter-Lione

ANDRÉ ONANA 6 – Troppo sicuro di sé con i piedi. Anche così “causa” l’ammonizione di Dumfries. Imposta ed esce ma non riesce a evitare il gol del Lione. Nella ripresa è praticamente uno spettatore finché non deve superarsi sul colpo di testa di Dembelé. Pali e traverse sono dalla sua parte, ma comunque non servono a blindare la porta…

– Dall’81’ ALEX CORDAZ SV – Stavolta almeno si evita il gol-beffa sul gong.

Inter-Lione, pagelle – DIFESA

DANILO D’AMBROSIO 5.5 – La fascia di capitano gli conferisce una responsabilità in più. Fa il suo, nel bene e nel male. Come al solito pericoloso in zona gol, ma lascia a desiderare in marcatura sullo 0-1 francese. E anche in occasione dello 0-2 non è perfetto.

– Dal 59′ MILAN SKRINIAR 6 – Inzaghi gli concede la prima mezz’ora stagionale in una vera amichevole dopo l’infortunio e le voci di mercato. Ed è questa la notizia. Voto politico.

STEFAN DE VRIJ 5 (FLOP) – Ha le sue ampie percentuali di colpa sul vantaggio firmato Lacazette. E lo stesso vale per il raddoppio di Aouar. Dire che non è al top della forma è un complimento. All’Inter manca un vice-de Vrij ma al momento anche il vero de Vrij. Il peggiore.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Si conferma il più brillante dietro in assenza di Skriniar. E non gioca comunque la sua miglior partita. I problemi, comunque, sono altrove.

– Dal 59′ MATTEO DARMIAN 6 – A Cesena gli tocca agire da terzo sinistro. Compitino sufficiente.

Inter-Lione, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – Spinge da subito come un treno ed è pericoloso al cross per la testa di Lukaku. Può fare molto molto di più, perché ha caratteristiche eccezionali.

– Dal 75′ RAOUL BELLANOVA SV – Un quarto d’ora più recupero utile solo per il minutaggio.

NICOLÒ BARELLA 7 – Croce e delizia: continua a mostrare carenze a livello di leadership, però quando si accende fa fare il salto di qualità in mezzo al campo. E il gol del 2-2 è una perla non da “interditore”. Mezzo voto in più anche per questo.

– Dal 75′ ROBERTO GAGLIARDINI SV – Vedi Bellanova.

MARCELO BROZOVIC 6.5 – Messo in cabina di regia davanti alla difesa, si ritrova spesso a impostare l’azione sul centro-destra e a girare su se stesso. Sempre presente, non sempre perfetto. In questo pre-campionato non sta facendo vedere del suo meglio…

– Dal 75′ KRISTJAN ASLLANI SV – Vedi Bellanova e Gagliardini.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Da co-regista si comporta anche meglio del regista, pur rischiando subito un retropassaggio pericolosissimo. Bene le sventagliate che valgono i continui cambi di gioco. Da una sua intuizione per Lautaro Martinez nascono i presupposti per il gol di Lukaku.

– Dal 62′ HENRIKH MKHITARYAN 6 – Altra mezz’ora più tattica che tecnica. Continua a non rubare l’occhio con le sue giocate ma è un dettaglio trascurabile in questa fase della stagione.

FEDERICO DIMARCO 7 – Da quinto non deve preoccuparsi poi molto della marcatura. E ne giova la sua prestazione. Nel primo tempo va al cross, va al tiro. Deve migliorare la mira. E lo fa nella ripresa. Il gol di Lukaku è per metà suo: assist al bacio. E prova a ripetersi poco dopo. Quando non gioca da terzo di difesa è un altro giocatore. Migliore.

– Dal 75′ ROBIN GOSENS SV – Vedi Bellanova, Gagliardini e Asllani.

Inter-Lione, pagelle – ATTACCO

ROMELU LUKAKU 7.5 (TOP) – Continuamente spalle alla porta. Forse anche per questo spesso non è lucido sotto porta. Senza dubbio è il più pericoloso nel primo tempo ma la cattiveria è da ritrovare. E la ritrova nella ripresa: alla terza occasione di testa non sbaglia. Da apprezzare la crescita costante in attesa di recuperare la forma atletico-fisica ottimale. Il migliore.

– Dal 68′ EDIN DZEKO 5.5 – Oltre 25′ tutto sommato non indimenticabili per il centravanti bosniaco. La staffetta – finora automatizzata – con Lukaku servirrà alla lunga distanza?

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Nel primo tempo si nasconde un po’ troppo rispetto alle ultime uscite. Nella ripresa si riattiva a modo suo, confezionando anche uno splendido assist per Barella proprio prima di uscire. Profilo unico in rosa.

– Dal 68′ JOAQUIN CORREA 5.5 – Vedi Dzeko.

Il voto dalla panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – Mette in campo otto-nove undicesimi di formazione-tipo. Tralasciando il portiere, D’Ambrosio al posto del rientrante Skriniar (che ha smaltito l’infortunio ma resta sul mercato, ndr) non paga. Dimarco al posto di Gosens (di rientro dall’infortunio, ndr) invece è la nota positiva. Da rivedere le staffette. Soprattutto le scelte dalla panchina.