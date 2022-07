Inter-Lione 2-2, altra rimonta: si sblocca Lukaku! Eurogol Barella

Inter-Lione finisce 2-2. Dopo il primo tempo, concluso con i francesi avanti (vedi articolo), rimonta nerazzurra a seguito del doppio svantaggio. Si sblocca finalmente Lukaku, splendido gol di Barella.

INTER-LIONE, SECONDO TEMPO – Nel Lione non rientra Teté, c’è il classe 2003 Rayan Cherki al suo posto. Ci mette neanche quattro minuti a raddoppiare la formazione francese: cross da destra di Alexandre Lacazette, buco di Denzel Dumfries a liberare Houssem Aouar che prende il palo ma Cherki segna da due passi sulla ribattuta. L’Inter però reagisce subito: al 51’ Hakan Calhanoglu imbuca per Lautaro Martinez che calcia addosso ad Anthony Lopes, subentra Federico Dimarco sul cui cross – finalmente – Romelu Lukaku fa gol di testa al terzo tentativo. Protestano i francesi chiedendo un fallo che non c’è, 1-2. Dopo un tiro alto di Paquetà la notizia: entra Milan Skriniar, al 59’, ovviamente applauditissimo. Sull’azione seguente cross di Dimarco, di testa Lautaro Martinez impatta bene ma senza angolare e Anthony Lopes para. L’argentino si riscatta al 65’: gran movimento e assist a liberare Nicolò Barella, scavetto sull’uscita del portiere e splendido gol del 2-2. L’Inter pareggia con un’azione magistrale, con Lukaku bravissimo a portare via l’uomo. Tanti cambi dopo il pari, fra cui attaccanti ed esterni, in un momento di partita senza occasioni. Si rivede il Lione al 78’: cross da destra, Karl Toko Ekambi in qualche modo serve Moussa Dembélé appena entrato e sul suo colpo di testa miracolo di André Onana a mandare il pallone sulla traversa. Un altro nuovo ingresso, Bradley Barcola, all’86’ va vicino al 2-3 con un destro a lato. Bel movimento poco dopo di Kristjan Asllani, sul suo tiro si oppone un avversario. Nei quattro minuti di recupero non succede granché, è di nuovo pareggio in rimonta come contro il Monaco.

INTER-LIONE 2-2

Gol: 31’ Lacazette (L), 49’ Cherki (L), 51’ Lukaku, 65’ Barella