Benfica-Inter 3-3, statistiche: tiri e possesso a favore, sorpresa!

Benfica-Inter finisce per 3-3, che spettacolo all’Estadio Da Luz di Lisbona. La squadra di Simone Inzaghi rimonta tre gol nel secondo tempo, le statistiche della quinta giornata di UEFA Champions League.

STATISTICHE – Benfica-Inter finisce 3-3, peccato per la traversa finale di Nicolò Barella. I portoghesi vanno avanti di tre nel primo tempo, dominando e tirando tante volte. Un disastro per i nerazzurri, durato però solamente 45 minuti. Nella ripresa c’è solo una squadra in campo. Simone Inzaghi compie una rivoluzione, non nei cambi ma mentale nei confronti dei suoi giocatori. Tre gol in poco meno di mezz’ora, poi la superiorità numerica maturata con l’espulsione di Antonio Silva. L’Inter chiude il match con 14 tiri totali sorpassando gli avversari, in più nel possesso palla c’è un netto vantaggio meneghino con il 59%. Tanti falli commessi nei minuti finali dal Benfica, 13 in tutto.

La tabella delle statistiche di Benfica-Inter.