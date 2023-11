Joao Mario si impegna in Benfica-Inter: tripletta dell’ex e premio MVP

In Benfica-Inter Joao Mario sembra prenderci gusto nel far male all’ex squadra. Il calciatore portoghese è l’autore dei tre gol dei padroni di casa e si guadagna anche il premio di MVP.

MVP – Benfica-Inter termina in pareggio, con la rimonta dei nerazzurri nel secondo tempo della sfida di Champions League. Nei primi 45′, però, la squadra di Simone Inzaghi viene messa in difficoltà, soprattutto da Joao Mario. L’ex calciatore nerazzurro sembra volersi mettere in mostra contro quella che in passato è stata la sua squadra, mettendo a segno tutti e tre i gol realizzati dalla squadra padrone di casa. Tant’è che, al termine del match, la UEFA sceglie proprio Joao Mario come MVP. Nella motivazione degli osservatori tecnici che gli hanno assegnato il premio di uomo partita si legge: «È stata una grande prestazione da parte sua, con tre grandi gol nel primo tempo. Dev’essere stato il suo miglior tempo di sempre in Champions League. Era molto calmo con la palla, giocando come numero 10 in più dietro l’attaccante, e ha fatto tre ottimi passaggi in area per dimostrare quanto fosse pericoloso».