Spezia-Inter, doppio record al Picco per la partita di oggi – Sky

Poco più di due ore a Spezia-Inter. Al Picco, come annunciato stamattina (vedi articolo), ci sarà il tutto esaurito ma non sarà l’unico record che si raggiungerà nella partita di oggi.

TIFO COMPLETO – Spezia-Inter vedrà il tutto esaurito per il 100% della capienza, un evento viste le restrizioni degli ultimi due anni. La partita che inaugura la sestultima giornata di Serie A oggi alle ore 19, come informa Andrea Paventi per Sky Sport 24, avrà 11.382 spettatori al Picco. Non è l’unico record per la formazione ligure: ci sarà anche l’incasso più alto in casa Spezia. Prevista anche una nutrita rappresentanza di tifosi dell’Inter nel settore ospiti.