Bologna-Inter, ufficiale l’orario della partita! Calendario recuperi Serie A

Come anticipato nel pomeriggio (vedi articolo), oggi è giorno di calendario per la Serie A. In attesa dei prossimi turni è uscito il programma dei recuperi, con Bologna-Inter del 27 aprile che avrà un orario particolare.

SERIE A – CALENDARIO RECUPERI

Udinese-Salernitana mercoledì 20 aprile ore 18.45 (19ª giornata)

Fiorentina-Udinese mercoledì 27 aprile ore 18 (20ª giornata)

Salernitana-Venezia mercoledì 27 aprile ore 18 (20ª giornata)

Atalanta-Torino mercoledì 27 aprile ore 20.15 (20ª giornata) *

Bologna-Inter mercoledì 27 aprile ore 20.15 (20ª giornata)

* anziché mercoledì 11 maggio, all’esito dei quarti di finale di Europa League