Serie A, oggi non solo Spezia-Inter: atteso anche il prossimo calendario

La sestultima giornata di Serie A inizierà alle 19 con Spezia-Inter, ma bisogna guardare anche oltre. In arrivo il calendario di alcuni dei turni rimanenti, così come dei primi recuperi di campionato.

IN ATTESA – La sestultima giornata di Serie A ha un programma definito (vedi articolo) e la inaugura Spezia-Inter, quella dopo ancora no. Si conoscono date e orari fino a lunedì, ma mercoledì c’è già il primo recupero Udinese-Salernitana e non si sa quando sarà il calcio d’inizio. In giornata, a seguito ieri della definizione delle semifinali di Europa League e UEFA Europa Conference League, uscirà il calendario almeno dei prossimi due turni e del primo recupero. Possibile si conosca anche già l’orario di Bologna-Inter, prevista mercoledì 27. La Lega Serie A, come al solito, ha preferito aspettare l’esito delle coppe anziché dare il calendario in anticipo come avviene in altri campionati.