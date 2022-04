Spezia, fattore Picco. Sold out per l’Inter e Curva Ferrovia carica – CdS

Questa sera alle 19 va in scena Spezia-Inter. I nerazzurri sono tornati padroni del loro destino e, in caso di tutte vittorie, alzerebbero al cielo lo scudetto, il secondo consecutivo, il ventesimo della storia interista. Ad attendere i nerazzurri però, un Picco molto caldo e sold out.

CARICA – L’Inter ieri ha lasciato Milano per raggiungere Spezia, luogo dove stasera andrà in scena il match contro i bianconeri di Thiago Motta. Ad attendere i nerazzurri, oltre alla pressione di dover vincere per forza, anche uno stadio vestito a gran festa. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport infatti, lo stadio Picco è completamente sold out con anche la Curva Ferrovia pronta a spingere la formazione di Thiago Motta con vessilli, sciarpe e magliette. Con Cagliari e Venezia, due partite dove contava la vittoria, lo Spezia ha sentito la spinta del Picco. Accadrà così anche stasera?

Fonte: Corriere dello Sport – Federico Gennarelli