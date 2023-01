Sozza arbitro di Inter-Napoli: 2/2 nei precedenti e senza polemiche

Sozza sarà l’arbitro di Inter-Napoli, partita della sedicesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Seregno, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Napoli sarà la terza partita per Simone Sozza come arbitro dei nerazzurri. Come in occasione della prima, quella contro la Roma al Meazza del 23 aprile scorso, sono fioccate le polemiche per la “provenienza”. Ossia: è nato a Milano, anche se è della sezione di Seregno (provincia Monza-Brianza). Detto che l’AIA da tempo ha cancellato le preclusioni territoriali, le due volte di Sozza con l’Inter (entrambe vinte) sono state prive di errori. Sia il già citato precedente di aprile, finito 3-1 senza che i giallorossi potessero protestare (dopo aver messo le mani avanti nel prepartita), sia l’1-2 col Sassuolo dello scorso 8 ottobre. Un altro elemento particolare per cancellare le polemiche arrivate da Napoli: Sozza coi partenopei ha una buona tradizione (vedi articolo).