Skriniar capitano per Inter-Napoli ma in bilico: occhio a un rilancio rinnovo – CdS

In assenza di Handanovic e Brozovic stasera sarà Skriniar il capitano in Inter-Napoli. Come noto il difensore è al centro della trattativa per il rinnovo e per il Corriere dello Sport c’è uno spiraglio per trovare un’intesa.

FASCIA MOMENTANEA? – Il 2023 di Milan Skriniar inizia con la fascia da capitano per Inter-Napoli ma anche il contratto in scadenza. Da domenica il difensore è libero di firmare con chiunque a parametro zero per luglio, senza nemmeno dover avvisare la società. Si spiega così il rischio sul rinnovo, visto che al momento non sono arrivate risposte all’ultima offerta. L’Inter ha offerto a Skriniar il massimo possibile: sei milioni più bonus. Il Corriere dello Sport, oltre a ricordare che il PSG propone nove milioni e mezzo, segnala un possibile punto d’incontro. Se Skriniar dovesse chiedere un piccolo ritocco rispetto alla cifra già offerta, oppure un’articolazione differente dei bonus, la società non si opporrebbe. Come tempistiche difficile andare oltre la Supercoppa Italiana del 18 gennaio, visto che a Skriniar l’offerta è arrivata da diverse settimane.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.