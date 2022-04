Simeone minaccia l’Inter e vede il 20: doppio tabù da sfatare con il Verona – CdS

Simeone può giocare un ruolo determinante nello Scudetto pur non vestendo (almeno per ora…) la maglia di una delle squadre in lotta. Come analizzato dal Corriere dello Sport odierno, l’attaccante argentino è il pericolo nerazzurro numero uno in Inter-Verona

DUE IN UNO – L’Hellas Verona non ha mai vinto a San Siro nella propria storia. E Giovanni Simeone non ha mai segnato all’Inter nel suo stadio. La partita Inter-Verona si presenta con questi presupposti “minacciosi”, che valgono come possibili tabù da sfatare. L’obiettivo alla portata dai Simeone non è poi diverso da quello di Edin Dzeko (vedi articolo), almeno a livello numerico. Con altri 4 gol in Serie A si porterebbe a quota 20, cifra più che tonda per l’attaccante argentino. Il Verona ha già deciso di riscattarlo dal Cagliari per 12 milioni di euro, poi il nome del figlio d’arte classe ’95 potrebbe ingolosire qualcuno sul mercato. Ovviamente le big italiane (Inter compresa?). Intanto, come evidenziato dal collega Matteo Zanon sul Corriere dello Sport oggi in edicola, Simeone in carriera ha già messo più volte i bastoni tra le ruote di chi punta(va) allo Scudetto. E anche in questa Serie A può imporsi, a suon di gol, come arbitro finale del tricolore. Ammesso riesca a sfatare il doppio tabù in casa Inter…

Fonte: Corriere dello Sport – Matteo Zanon

