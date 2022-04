Gasperini dimentica l’Inter: «Europa League, italiane non vanno così alto»

Gasperini presenta Lispia-Atalanta, valida per gli ottavi di finale di Europa League, e ha parlato della partita e del bel traguardo in caso di passaggio del turno (e dunque la semifinale). Subito dopo, però, il tecnico non ricorda la finale dell’Inter giocata contro il Siviglia il 21 agosto del 2020.

SQUADRE ITALIANE – Gian Piero Gasperini parla di eventuale semifinale in caso di passaggio del turno dell’Atalanta contro il Lispia, ma dimentica l’Inter e la finale del 2020: «È dal 1999 che una squadra italiana non vince in Europa League. Noi non avvertiamo ancora l’esigenza di dover vincere l’Europa League dopo ventitré anni. Sappiamo che se superiamo questo turno contro una squadra molto forte, sarà un grande traguardo. Già il quarto di finale è un grande traguardo, in caso di passaggio del turno eventualmente penseremo alla semifinale. Non ci sono state tante squadre italiane che sono arrivate così in alto in Europa League – a questo punto il collega in conferenza stampa gli fa notare la gaffe, e Gasperini tenta di riprendersi – Ah sì, e l’Inter! Giusto».