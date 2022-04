Inter, rivoluzione in difesa: Bremer obiettivo. De Vrij in uscita? – TS

L’Inter è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo: Geison Bremer del Torino è l’obiettivo principale. Prende il posto di de Vrij? Le ultime dal Tuttosport

AL LAVORO – L’Inter vuole alzare il muro. Nelle ultime 4 stagioni in Serie A, i nerazzurri sono stati, complessivamente, la miglior difesa, davanti a Juventus, Napoli, Atalanta e Milan. E adesso puntano a rinforzare ulteriormente il reparto arretrato. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, in estate potrebbe andare in scena una mini-rivoluzione: l’obiettivo principale per rinforzare la difesa è Geison Bremer. A far posto al brasiliano dovrebbe essere Stefan de Vrij: il difensore olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e, al momento, non ci sono discorsi in piedi per il suo rinnovo. L’estate del 2022, quindi, potrebbe essere l’ultima finestra di mercato utile per monetizzare. Dalla sua cessione, l’Inter, spera di incassare una cifra vicina ai 20 milioni, budget che verrebbe subito impiegato per l’acquisto di Bremer dal Torino. I nerazzurri, inoltre, potrebbero offrire ai granata una contropartita gradita a Juric: si tratta di Federico Dimarco, già allenato dal tecnico serbo all’Hellas Verona.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini