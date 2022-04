Zazzaroni sfida l’Inter: «Dybala preferisce il Milan! La proposta di Marotta…»

Zazzaroni inverte gli scenari di mercato intorno al nome di Dybala, piatto forte nella lista dei parametri zero. Il Direttore del Corriere dello Sport, sulle colonne del quotidiano stesso, mette addirittura il Milan davanti all’Inter. Che con Marotta vara una strategia particolare. Di seguito un estratto dell’editoriale a firma Zazzaroni

DERBY PER LA JOYA – Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il Direttore Ivan Zazzaroni non cita nemmeno direttamente l’Inter nella corsa all’attaccante argentino: “[…] A oggi per Paulo Dybala si sono mossi Arsenal e Newcastle, che non sono andati oltre la manifestazione d’interesse. Paulo è ancora freddo, nonostante preferisca uscire dall’Italia. Nel caso in cui non trovasse all’estero quello che cerca, la sua preferenza cadrebbe sul Milan, la cui politica non prevede accordi economici particolarmente lunghi e onerosi. Apprezzabile – in tal senso – la disponibilità di Beppe Marotta, l’amatore che portò Paulo alla Juventus da Palermo. Non potendosi caricare di ingaggi impegnativi, ha fatto sapere al giocatore che per un anno, a numeri praticabili, lo prenderebbe volentieri per consentirgli il rilancio in grande stile […]”. Questa la notizia di Zazzaroni, che sembra quasi escludere l’opzione Inter dal futuro di Dybala. O almeno a lungo termine. Sarà davvero così?

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

