Dzeko non può fermarsi ora: con l’Inter vuole entrare in un famoso club – CdS

Dzeko sta per completare la sua prima stagione da numero 9 dell’Inter con un buon bottino di gol ma soprattutto un obiettivo da inseguire. Un obiettivo personale. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, l’attaccante bosniaco ha messo nel mirino illustri colleghi

TRE SU CINQUE – Il portoghese Cristiano Ronaldo, oggi al Manchester United, e l’ex nerazzurro Zlatan Ibrahimovic, attualmente in forza al Milan, fanno parte di una élite calcistica. Di cui anche il bosniaco Edin Dzeko, ora in maglia Inter, vuole entrare a far parte. E non in quanto gregario, bensì da protagonista come il colleghi sopracitati. Vincere il titolo nei tre dei cinque campionati europei è l’obiettivo di Dzeko. Dopo i trionfi in Germania con il Wolfsburg (Bundesliga 2008/09) e in Inghilterra con il Manchester City (Premier League 2011/12 e 2013/14), Dzeko punta a vincere anche in Italia con l’Inter. Arrivato al settimo anno in Serie A, finalmente in questa stagione il classe ’86 di Sarajevo può lottare per il titolo. Per farlo sarà necessario tornare a segnare. Dzeko finora ha segnato 12 gol in Serie A (vedi classifica cannonieri, ndr). E come evidenziato dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport oggi in edicola, a Roma ha dimostrato di poter raggiungere mediamente quota 16. Con altre otto partite a disposizione, Dzeko può sicuramente provare a segnare almeno altre 4 reti. Già a partire da Inter-Hellas Verona di sabato. Ma devono essere gol pesanti, se vuole davvero entrare nel famoso club con – tra gli altri – Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic…

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

