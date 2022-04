Brozovic non a pieno servizio ma l’Inter ringrazia ugualmente Epic – CdS

Brozovic nell’ultimo periodo ha saltato fin troppe partite rispetto ai suoi standard. E i risultati dell’Inter ne hanno risentito, al di là della manovra. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si parla dell’importanza del centrocampista croato anche quando non è al meglio

INTERRUTTORE – A differenza del compagno di reparto Nicolò Barella (vedi articolo), la prestazione di Marcelo Brozovic a Torino non rappresenta un caso isolato. E si è trattata della sua prima partita dopo l’infortunio rimediato a Liverpool. Il centrocampista croato ha abituato l’Inter di Simone Inzaghi a un rendimento elevato. Come sottolineato dal collega Pietro Guadagno sulle colonne odierne del Corriere dello Sport, se Brozovic è assente si spegne la luce dell’Inter. La migliore notizia per Inzaghi è averlo recuperato per questo finale di stagione. Sebbene in Juventus-Inter non sia stato a pieno servizio, in virtù del recente stop, l’effetto positivo generato sulla squadra dalla presenza del croato si è visto. Appena un compagno è in difficoltà, è “Epic” a inventarsi qualcosa per risolvere il problema. A Brozovic – evidentemente – basta poco per fare la differenza, anche a mezzo servizio…

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

