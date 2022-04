Inzaghi, triplo booster dopo Juventus-Inter. E la vera notizia è in mezzo – CdS

Inzaghi per la prima volta in stagione ha visto vincere la sua Inter senza offrire un gioco degno delle sue possibilità. E ciò rappresenta una notizia. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, l’aspetto più importante riguarda la reazione di un reparto nello specifico

RITMO E NON SOLO – La vittoria in casa della Juventus è l’unica cosa che conta per l’Inter, nonostante la prestazione non spettacolare (vedi analisi tattica). E vale come triplo “booster” per inseguire l’obiettivo Scudetto in Serie A (vedi classifica, ndr), nuovamente alla portata. Perché va ad aumentare autostima, fiducia e morale. Tra la confermata solidità difensiva e – purtroppo – il confermato torpore offensivo, Simone Inzaghi può dirsi soddisfatto soprattutto della reazione a centrocampo. Non solo per il rientro di Marcelo Brozovic in cabina di regia e per il digiuno in zona gol spezzato da Hakan Calhanoglu su rigore. In particolare, come sottolineato dal collega Pietro Guadagno sulle pagine del Corriere dello Sport odierno, Inzaghi ha ritrovato Nicolò Barella a Torino. Soprattutto nel secondo tempo. Il centrocampista italiano ha messo insieme 13 km, almeno 1 in più di tutti gli altri calciatori in campo. La speranza è che stavolta, quello di Juventus-Inter, non sia un caso isolato per Barella, dopo la delusione con la Nazionale Italiana. E l’Inter possa tornare a contare a tutti gli effetti sulla sua mezzala tuttofare.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

