Simeone: «Inter-Napoli? Abbiamo tanto da giocarci! Non conta gap punti»

Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato a cinque giorni dalla sfida contro l’Inter. A detta sua, entrambe le squadre si giocheranno tantissimo, nonostante i punti di differenza in classifica

INTER-NAPOLI − Il Cholito Giovanni Simeone, intervistato da Sport Mediaset, ha parlato a pochi giorni dalla sfida di San Siro: «Saremo sempre li a dimostrare cos’è il Napoli ad ogni partita, non molleremo. Tutte e due abbiamo tantissimo da giocarci, è importante per entrambe. Non importa ora chi ha più punti dell’altro perché il campionato è ancora molto lungo. Dobbiamo raccogliere più punti possibili».