Inter, capitolo rinnovi: Supercoppa spartiacque per Skriniar e Dzeko − SM

L’Inter continua a lavorare sul capitolo rinnovi di contratto. In primo piano la faccenda Milan Skriniar, che tra poche ore potrà ritenersi un giocatore libero di firmare per un altro club. In mezzo la situazione Dzeko

RINNOVI − Inter al lavoro in campo in vista della ripartenza e ovviamente in scrivania per quanto riguarda la grana rinnovi. La faccenda più complicata è quella legata a Skriniar. Il club nerazzurro aspetta la risposta del giocatore che dovrebbe arrivare prima della Supercoppa Italiana del 18 gennaio. A riferirlo è Marco Barzaghi di Sport Mediaset. Entro quella data ci sarà un ultimo e decisivo incontro con il suo agente Roberto Sistici per capire se il difensore si sia convinto ad accettare il prolungamento offertogli dall’Inter: 6,5 milioni più bonus. Offerta sicuramente inferiore rispetto alle cifre monstre del PSG. Supercoppa Italiana come spartiacque. Dopo la finalissima contro il Milan, infatti, è in programma un appuntamento anche con i rappresentanti di Edin Dzeko.