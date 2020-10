Shakhtar Donetsk-Inter, l’avversario: una partenza di stagione a due facce

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Stasera si disputerà Shakhtar Donetsk-Inter (in campo alle ore 18.55). Analizziamo l’avvio di stagione degli ucraini, anche loro alle prese con le difficoltà legate al COVID-19. Ma, tuttavia, sono in testa al Gruppo B di Champions League.



INCERTEZZE – Lo Shakhtar Donetsk che affronterà l’Inter stasera è una squadra molto più indecifrabile rispetto allo scorso agosto (e lo stesso vale per i nerazzurri). Nella sessione estiva di mercato gli arancioneri non si sono particolarmente mossi: giusto alcuni scambi di prestiti tra entrate e uscite. Alla prima giornata della Premier League ucraina gli uomini di Luis Castro hanno difeso il titolo battendo 3-1 il Kolos Kovalivka. Ma quattro giorni dopo, il 25 agosto, arriva la doccia fredda: nella Supercoppa d’Ucraina cadono contro la Dinamo Kiev, che si impone per 3-1. Seguono due pareggi consecutivi in campionato, prima di una nuova vittoria (2-0 nel derby contro l’Olympic). Poi altro pareggio esterno (2-2 contro il Desna Chernihiv) e infine altra vittoria, un netto 5-1 al Lviv fanalino di coda. Insomma, un avvio più titubante del previsto sul territorio nazionale, considerando anche l’1-1 contro il Vorskla nell’ultimo turno, che tiene lo Shakhtar Donestsk al terzo posto.

SORPRESA – In questa situazione, capitare nel girone di Champions League con Real Madrid e Inter ridimensiona immediatamente le ambizioni europee dello Shakhtar Donetsk. Alla luce, soprattutto, del sonoro 5-0 subito dai nerazzurri nella semifinale dell’ultima Europa League, non più tardi dello scorso 17 agosto. E invece la squadra di Castro, pur decimata dal COVID-19 (sette giocatori positivi), sorprende tutti nell’esordio contro il Real Madrid. Sul campo di Valdebebas, gli arancioneri chiudono il primo tempo in vantaggio per 0-3, ed escono vincendo 2-3 (pur con qualche brivido finale). In sintesi, l’Inter non troverà di fronte a sé la stessa squadra di metà agosto: vietato compiere errori di sottovalutazione.