Tonfo Real Madrid all’esordio: 2-3 con lo Shakhtar Donetsk. Ora l’Inter

Condividi questo articolo

Zidane Real Madrid

Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di tre reti, il Real Madrid di Zinedine Zidane non riesce a completare la rimonta con lo Shakhtar Donetsk. Le reti di Modric e Vinicius Junior accorciano lo svantaggio all’inizio del secondo tempo, ma non bastano: la Champions League dei blancos si apre con un tonfo inaspettato. Adesso toccherà all’Inter

SHOCK – La Champions League 2020/21 continua a regalare sorprese. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di tre reti contro lo Shakhtar Donetsk, il Real Madrid di Zinedine Zidane non riesce a rimontare lo scarto. Le reti di Luka Modric e Vinicius Junior illudono i blancos, Nel finale, annullato un gol a Federico Valverde per fuorigioco. Lo Shakhtar trema ma non affonda e, nonostante le numerose assenze, riesce a portarsi a casa tre punti di platino. Adesso toccherà all’Inter nell’altra partita del girone B contro il Borussia Monchengladbach.