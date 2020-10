Marotta: “Hakimi? Comunicazione UEFA. Rinnovo Lautaro? Non c’è fretta”

Giuseppe Marotta Inter

Beppe Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, prima di Inter-Borussia Monchengladbach ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo la prima sfida di UEFA Champions League fase a gironi facendo riferimento all’esclusione di Lautaro Martinez e la positività di Achraf Hakimi.

SU HAKIMI – Beppe Marotta prima di Inter-Borussia Monchengladbach su Sky ha subito risposto a una domanda riguardo la positività di Achraf Hakimi: «Abbiamo avuto comunicazione da parte dell’UEFA a seguito dei tamponi che vengono fatti 48h prima della partita da parte del laboratorio incaricato, ed è risultato positivo Hakimi».

SANCHEZ PER LAUTARO – Marotta parla dell’esclusione di Lautaro Martinez e il presunto rinnovo di contratto: «Questa è una stagione anomala così come quella che si è conclusa, abbiamo una compressione degli impegni e questo porta all’allenatore di ponderare al meglio l’utilizzo dei giocatori considerando l’ultima giornata di campionato e gli impegni Nazionali. Rinnovo di contratto? Non c’è fretta, rapporto ottimo con lui ma prima o poi affronteremo questo che non è certo un problema».

LE ROSE – Marotta conclude dicendo la sua riguardo il possibile allungamento delle rose in campionato: «Abbiamo stabilito un protocollo molto rigido per cercare di arrivare alla conclusione di questo torneo, però questo protocollo prevede anche il fatto che davanti a un numero di dieci giocatori positivi si debba giocare, l’allargamento a mio giudizio favorirebbe una situazione migliore a quella di oggi».