Shakhtar Donetsk-Inter, i nerazzurri non devono pensare all’ultimo 5-0

Conte Inter

La sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk si è già vista in tempi recenti. Nell’ultima Europa League gli uomini di Conte hanno vinto con una partita perfetta. Un precedente che va dimenticato per non sottovalutare gli avversari.

PARTITA APPENA VISTA – L’ultimo precedente è anche troppo fresco. Insolitamente fresco. Sono passati appena due mesi dalla semifinale di Europa League che ha visto affrontarsi Inter e Shakhtar Donetsk. Una partita giocata in modo perfetto dagli uomini di Conte. E proprio per questo stasera tutti si devono dimenticare quel precedente. Pur così vicino nel tempo.

VITTORIA SCHIACCIANTE – Ricordiamo i fatti. Quel rotondo 5-0 è stata una dimostrazione di forza rara. Davvero di pregevole fattura. Come preparazione e realizzazione. Lo Shakhtar annullato in tutti i suoi punti caratteristici, i giocatori migliori limitati da un lavoro mirabile di difensori e mediani. Un’applicazione difensiva pedissequa, che poi ha portato a colpire i punti deboli difensivi degli avversari. Un’armonia collettiva perfetta, che va presa come spunto, ma appunto dimenticata. Perché sottovalutare gli ucraini è un rischio da evitare a ogni costo.

TUTTO DA RIFARE – Conte ovviamente conosce già gli avversari, e questo è un vantaggio. Come anche il fatto che molti dei giocatori sapranno già cosa fare e come affrontare gli uomini di Luis Castro. Ma, come si diceva, l’impegno non va sottovalutato. Non bisogna dare per scontato il risultato perché due mesi fa lo Shakhtar è stato spazzato via con rischi minimi. Tutto va di nuovo confermato sul campo. Conquistato. Quel 5-0 è un ricordo. Che non avrà alcun peso. Anzi, motiverà al massimo gli ucraini.