Lautaro Martinez e lo Shakhtar Donetsk, l’ultima volta doppietta da urlo

Lautaro Martinez

Nella sfida con lo Shakhtar Donetsk c’è un giocatore dell’Inter pronto a prendersi le luci della ribalta. Si tratta di Lautaro Martinez, che si è già esaltato contro gli ucraini.

PARTITA DA TOP – Anche solo leggendo il tabellino di Shakhtar Donetsk-Inter ci si ricorda che la partita ha avuto un protagonista principale. Con un nome e un cognome: Lautaro Martinez. Il numero 10 in quella semifinale ha giocato la miglior gara di tutta la sua Europa League. Trascinando la squadra per i primi 75 minuti. Fino a quando cioè Lukaku si è messo il mantello da Superman. Ma attenzione: il primo gol del belga viene da un assist pregevole proprio dell’argentino.

CHAMPIONS E SHAKHTAR – Il Toro nella prima stagione di Conte ha dato il suo meglio in Champions League, con 5 reti e prestazioni di alto livello. Ha funzionato meno nella coppa di consolazione, inserita in un periodo per lui complicato per le continue voci di mercato. Tranne appunto nella semifinale con lo Shakhtar. L’unione delle due cose chiama Lautaro a prendersi il palcoscenico. Un ottimo modo per canalizzare la frustrazione per la prestazione opaca contro il Genoa.