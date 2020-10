Shakhtar Donetsk bloccato nello scontro al vertice: 1-1 col Vorksla

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Lo Shakhtar Donetsk, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, è stato bloccato sul pareggio casalingo nello scontro diretto al vertice della classifica del campionato ucraino. Finisce 1-1 col Vorksla

Giornata di campionato amara per lo Shakhtar Donetsk, prossimo avversario dell’Inter in Champions League. Gli ucraini ospitavano il Vorksla in quello che era un vero e proprio scontro al vertice, ma non sono andati oltre l’1-1 nonostante quasi tutto il secondo tempo giocato in superiorità numerica per l’espulsione di Ndaye. Ospiti in vantaggio al 7′ minuto con Kulach, il pareggio dello Shakhtar arriva al 33′ con Solomon, ma il risultato non cambia più. Con questo risultato il Vorksla sale in vetta alla classifica con 15 punti, uno in più della Dinamo Kiev che ha una partita in meno, mentre lo Shakthar resta terzo con 13 punti.