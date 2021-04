Il sabato di Pasqua riporta la Serie A in campo e per l’Inter è un grande allungo in classifica, grazie alla vittoria di Bologna: altri due punti guadagnati sul Milan (a -8) e la Juventus (a -12 come il Napoli e con lo stesso numero di partite), con l’Atalanta in mezzo. Mercoledì il recupero col Sassuolo e, in contemporanea, quello dell’Allianz Stadium.

Milan-Sampdoria 1-1 57′ Quagliarella (S), 87′ Hauge

Atalanta-Udinese 3-2 19′, 43′ Muriel, 45′ Pereyra (U), 61′ D. Zapata, 71′ Stryger Larsen (U)

Benevento-Parma 2-2 23′ Glik, 55′ Kurtic (P), 67′ Ionita, 88′ Man (P)

Cagliari-Verona 0-2 54′ Barak, 98′ Lasagna

Genoa-Fiorentina 1-1 13′ Destro, 23′ Vlahovic (F)

Lazio-Spezia 2-1 56′ Lazzari, 73′ Verde (S), 88′ rig. Caicedo

Napoli-Crotone 4-3 19′ L. Insigne, 22′ Osimhen, 25′, 48′ Simy (C), 34′ Mertens, 59′ Messias (C), 72′ Di Lorenzo

Sassuolo-Roma 2-2 26′ rig. Lo. Pellegrini (R), 57′ H. Traoré, 69′ Bruno Peres (R), 85′ Raspadori

Torino-Juventus 2-2 13′ Chiesa, 27′, 46′ Sanabria (T), 79′ Cristiano Ronaldo

Bologna-Inter 0-1 31′ Lukaku

CLASSIFICA SERIE A

Inter 68 *

Milan 60

Atalanta 58

Juventus 56 *

Napoli 56 *

Lazio 52 *

Roma 51

Verona 41

Sassuolo 40 *

Sampdoria 36

Bologna 34

Udinese 33

Genoa 32

Fiorentina 30

Benevento 30

Spezia 29

Torino 24 *

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

Juventus-Napoli mercoledì 7 aprile ore 18.45 (recupero 3ª giornata)

Inter-Sassuolo mercoledì 7 aprile ore 18.45 (recupero 28ª giornata)

TRENTESIMA GIORNATA SERIE A

Spezia-Crotone sabato 10 aprile ore 15

Parma-Milan sabato 10 aprile ore 18

Udinese-Torino sabato 10 aprile ore 20.45

Inter-Cagliari domenica 11 aprile ore 12.30

Juventus-Genoa domenica 11 aprile ore 15

Sampdoria-Napoli domenica 11 aprile ore 15

Verona-Lazio domenica 11 aprile ore 15

Roma-Bologna domenica 11 aprile ore 18

Fiorentina-Atalanta domenica 11 aprile ore 20.45

Benevento-Sassuolo lunedì 12 aprile ore 20.45