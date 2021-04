Lukaku: «Venire all’Inter bella scelta! Conta squadra, mi piace pressione»

Lukaku è stato uno dei migliori in Bologna-Inter di questa sera, con l’unico gol della sfida. Il giocatore, in campo al Dall’Ara nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A, ha parlato a Inter TV.

GOL NUMERO VENTI – Romelu Lukaku commenta Bologna-Inter 0-1: «Sono molto contento per la vittoria di oggi. La partita è stata difficile e un po’ complicata, però abbiamo vinto ed è stato importante. Abbiamo fatto un bello step e va bene così. Venti gol in questa Serie A? È un bel momento. Penso che ho fatto una bella scelta di venire qua all’Inter: ho visto il livello dei giocatori e dell’allenatore, che ha fatto tanto per avermi. Per me la squadra è fondamentale: senza sono nessuno. Facciamo un bel lavoro tutti insieme e dobbiamo andare così. La squadra è più importante del singolo, abbiamo un obiettivo e dobbiamo andare avanti così. La pressione? Mi piace, è come uno stimolo. Penso che, a livello di mentalità, abbiamo fatto tutti una bella crescita sul livello di gestire la pressione. La cambiamo in energia positiva, questo aiuta in campo. Così dobbiamo continuare».