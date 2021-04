Lukaku spiega: «Volevo assicurarmi fosse oltre la linea»

Romelu Lukaku firma la vittoria dell’Inter a Bologna, con il gol numero 20 in questa Serie A. E dopo la gara spiega il suo gol.

QUOTA 20 – Romelu Lukaku continua a segnare, e l’Inter non smette di vincere. Il gigante nerazzurro firma il gol numero 20 in questa Serie A, che vale la vittoria a Bologna, e il +8 in classifica. Un gol quasi rocambolesco, quello del belga, che prima batte a rete di testa ma poi, aiutato dal palo, accomoda in rete direttamente dalla linea. E infatti spiega il gol così a fine gara, sui canali social: “Volevo solo assicurarmi che fosse oltre la linea… Bravi ragazzi @inter”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku (@romelulukaku)