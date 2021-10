Serie A, 8ª giornata: partite in diretta TV Sky e live streaming DAZN

La sosta per le nazionali, che sembrava infinita anche per gli impegni sudamericani, è finalmente finita: si riprende con la Serie A e dall’ottava giornata. Doppio big match: oggi Lazio-Inter, domani Juventus-Roma. Ecco il programma completo con le scelte di Sky Sport per la diretta TV, oltre a DAZN.

Spezia-Salernitana – sabato 16 ottobre ore 15 – diretta streaming DAZN

Lazio-Inter – sabato 16 ottobre ore 18 – diretta streaming DAZN

Milan-Verona – sabato 16 ottobre ore 20.45 – sabato 2 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Cagliari-Sampdoria – domenica 17 ottobre ore 12.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Empoli-Atalanta – domenica 17 ottobre ore 15 – diretta streaming DAZN

Genoa-Sassuolo – domenica 17 ottobre ore 15 – diretta streaming DAZN

Udinese-Bologna – domenica 17 ottobre ore 15 – diretta streaming DAZN

Napoli-Torino – domenica 17 ottobre ore 18 – diretta streaming DAZN

Juventus-Roma – domenica 17 ottobre ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Venezia-Fiorentina – lunedì 18 ottobre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Per ogni blocco di partite in contemporanea sarà possibile seguire Zona Gol su DAZN.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 21

Milan 19

Inter 17

Roma 15

Fiorentina 12

Lazio 11

Juventus 11

Atalanta 11

Bologna 11

Empoli 9

Torino 8

Verona 8

Udinese 8

Sassuolo 7

Sampdoria 6

Genoa 5

Venezia 5

Salernitana 4

Spezia 4

Cagliari 3