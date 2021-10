Ceccarini: «Inter, tre nomi per l’attacco. Occasione Jovic, attenti a Belotti»

Ceccarini fa tre nomi per l’attacco dell’Inter in vista del 2022, non solamente per gennaio. Nel mercato invernale occhio alla pista Jovic, mentre a parametro zero c’è Belotti. Ecco quanto afferma per TuttoMercatoWeb.

PARAMETRO ZERO IN ARRIVO – “Il futuro di Andrea Belotti è di grande attualità. Il presidente Urbano Cairo ha fatto chiaramente capire che il Gallo non rinnoverà e quindi a gennaio si aprono nuovi scenari. Il suo contratto scade nel giugno 2022 e una partenza a parametro zero è molto probabile. Il Torino proverà a monetizzare subito ma è molto difficile che qualcuno decida di fare un’offerta. Per giugno il Milan al momento è più avanti ma attenzione anche all’Inter che dovrà sostituire Alexis Sanchez“.

CHI SUBITO? – “Nel mirino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci sono anche Alexandre Lacazette e Luka Jovic. Soprattutto quest’ultimo potrebbe essere un’occasione. L’attaccante serbo, classe ‘97, ha pochissimo spazio nel Real Madrid. Il club spagnolo è orientato a cederlo in prestito nel mercato invernale e l’Inter è pronta a cogliere al volo l’occasione”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini