Serie A, 34ª giornata: partite in diretta TV...

Serie A, 34ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

La Serie A riserva il meglio della quintultima giornata in coda: lunedì Juventus-Lazio doveva essere lo spareggio scudetto, ora ha altri significati ma è fondamentale e pure per l’Inter. Intanto si inizia oggi con l’interessantissimo Verona-Atalanta: questo il programma e la divisione fra DAZN e Sky Sport per la diretta TV e streaming.



Verona-Atalanta – sabato 18 luglio ore 17.15 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Cagliari-Sassuolo – sabato 18 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Milan-Bologna – sabato 18 luglio ore 21.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Parma-Sampdoria – domenica 19 luglio ore 17.15 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Brescia-SPAL – domenica 19 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport 254 (DTT 485) *

Fiorentina-Torino – domenica 19 luglio ore 19.30 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Genoa-Lecce – domenica 19 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 *

Napoli-Udinese – domenica 19 luglio ore 19.30 – diretta TV Sky Sport 253 (DTT 484) *

Roma-Inter – domenica 19 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251 e Sky Sport 255

Juventus-Lazio – lunedì 20 luglio ore 21.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 77

Inter 71

Atalanta 70

Lazio 69

Roma 57

Napoli 53

Milan 53

Sassuolo 47

Verona 44

Bologna 43

Cagliari 41

Parma 40

Fiorentina 39

Sampdoria 38

Torino 37

Udinese 36

Genoa 30

Lecce 29

Brescia 21

SPAL 19